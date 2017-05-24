МИНСК, 25 мая — Sputnik. Оперативники ОБЭП Солигорского РОВД и служба безопасности ОАО "Беларуськалий" вскрыли приписки при проведении ремонтных работ на одном из объектов предприятия более чем на 13 тысяч рублей, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко Должностное лицо ОАО "Бабушкина крынка" подозревается в коррупции

В начале 2016 года руководство "Беларуськалия" провело конкурсные торги по определению подрядчика для проведения ремонтно-строительных работ на одном из своих объектов. Торги выиграла местная фирма, вскоре специалисты приступили к покраске металлоконструкций. Руководство компании составляло акты выполненных работ, которые после согласования с заместителем главного инженера одного из рудоуправлений передавались к оплате. Такая схема действовала несколько месяцев.

"Сотрудники ОБЭП Солигорского РОВД, проводя проверку по другому делу, получили оперативную информацию, что работники этой коммерческой фирмы склонны несколько завышать свои достижения. Этой информацией обэповцы поделились со службой безопасности "Беларуськалия" и попросили попристальней взглянуть на деятельность коммерсантов и должностных лиц предприятия", — рассказали в УВД.

Было проведено расследование и получены доказательства того, что коммерсанты действительно в актах выполненных работ значительно завышают их объемы, а должностное лицо "Беларуськалия", злоупотребляя полномочиями, утверждает документы.

"Дальнейшей проверкой было установлено, что в результате этих действий предприятию был нанесен ущерб как минимум на сумму более 13 тысяч деноминированных рублей. В настоящее время оперативники проверяют все документы по этому делу и не без оснований полагают, что окончательная сумма ущерба будет намного выше", — продолжили правоохранители.

В отношении теперь уже бывшего заместителя главного инженера и двоих учредителей коммерческой фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК Республики Беларусь. В настоящее время они задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.