В Молодечненском районе неудачная шутка над пенсионером закончилась уголовным делом

В дежурную часть Молодечненского РОВД поступил звонок от 61-летнего пенсионера, которому угрожали местные жители. Как рассказал потерпевший, около 15.00, в его дом ворвались мужчины в масках, которые угрожая расправой, требовали денежные средства. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший показал тайник со сбережениями. Правонарушители, забрав все деньги, прихватили ещё с собой продукты питания и некоторую домашнюю утварь, а затем направились в ближайший магазин, где приобрели спиртные напитки.





Получив подробное описание преступников, оперативники установили личности подозреваемых, ими оказались 27-летние, неработающие местные жители. Один из злоумышленников ранее был судим за кражу. Подозреваемые были задержаны сотрудниками уголовного розыска недалеко от магазина. Милиционерам они пояснили, что якобы изначально хотели подшутить над своим знакомым, но когда потерпевший отдал деньги, не удержались, и решили потратить их на алкоголь. Общая сумма похищенного составляет более 60 белорусских рублей. Часть похищенного изъята. При содействии эксперта-криминалиста с места происшествия изъяты: следы пальцев рук, след обуви.

В целях восстановления полной картины произошедшего следователем назначены дактилоскопическая и трасологическая экспертизы.





По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет.

Пресс-служба УВД Минского облисполкома