Эксплуатация игрового надувного оборудования.





Набирает силу летний аттракционный сезон 2017. Уже сложилось стойкое мнение, что аттракционы из металла и пластика могут представлять опасность, а надувные – нет, но как показывает статистика, мнение это далеко от истины. Ситуация объяснима – с каждым годом количество батутов и горок увеличивается, но мало кто серьёзно относится к вопросам безопасной эксплуатации. Так в мае 2015 года в Горках, предположительно, порывом сильного ветра приподняло и опрокинуло два надувных аттракциона с девятью детьми. Все дети с травмами различной степени тяжести были доставлены в Горецкую центральную районную больницу. По факту происшествия Горецким РОСК было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.338 УК за ненадлежащее оказание услуг. Анализируя происшествия, понимаешь, что причина почти у всех случаев одна – это халатность. НО… халатность бывает разная, точнее происхождение этой халатности разное – в одних случаях это халатность производителей, в других — это халатность, допущенная при эксплуатации. По статистике самые частые проблемы в области эксплуатации связаны с высокой «парусностью» надувного аттракциона. На надувном игровом оборудовании важно соблюдать правила, которые написаны в «Инструкции по эксплуатации», а также требования к эксплуатации надувных аттракционов утвержденных постановлением МЧС Беларуси от 30 июля 2015 года №35 «Об утверждении Правил технической безопасности «Требования к эксплуатации оборудования игрового надувного».

Настоящие требования обязательны для организаций (независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих установку, эксплуатацию, техническое обслуживание, техническое освидетельствование, модернизацию и ремонт оборудования.

Что должен знать владелец аттракциона и ответственное лицо:

— все анкерные крепления должны быть надежно закреплены и находятся на месте;

— внутреннее давление воздуха достаточно для обеспечения твердой надежной опоры;

— нет открытых электрических частей и не видно следов износа на кабелях;

— вилки, розетки, переключатели не повреждены;

— надувное изделие должно быть размещено как можно дальше от возможных опасностей;

— способ эксплуатации должен обеспечить контролируемый и безопасный допуск пользователей к надувному устройству.

Старший государственный инспектор

отдела надзора Минского областного управления Д.В. Луцевич