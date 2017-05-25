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Четыре человека пострадали при взрыве машины экс-премьера Греции

25.05.2017 19:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мая — Sputnik. Четыре человека пострадали при взрыве в автомобиле экс-премьера Греции Лукаса Пападимоса, передает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Четыре человека пострадали при взрыве машины экс-премьера Греции
© REUTERS Stefan Wermuth
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Инцидент произошел в четверг в центре Афин — взрыв произошел в бронированной машине, где ехал сам Пападимос и сопровождавшие его люди.

В результате все четыре человека, находившиеся в машине, были госпитализированы. По информации полиции, жизни бывшего премьера страны ничего не угрожает.

Правоохранительные органы также отметили, что взрыв произошел в тот момент, когда Пападимос открывал какой-то пакет.

Пападимос находился на посту главы правительства Греции с 11 ноября 2011 по 16 мая 2012 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Взрыв произошел, когда Пападимос открывал какой-то пакет, находясь в своем бронированном Mercedes.

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