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Четыре человека пострадали при взрыве машины экс-премьера Греции
25.05.2017 19:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мая — Sputnik. Четыре человека пострадали при взрыве в автомобиле экс-премьера Греции Лукаса Пападимоса, передает
© REUTERS Stefan Wermuth
Инцидент произошел в четверг в центре Афин — взрыв произошел в бронированной машине, где ехал сам Пападимос и сопровождавшие его люди.
В результате все четыре человека, находившиеся в машине, были госпитализированы. По информации полиции, жизни бывшего премьера страны ничего не угрожает.
Правоохранительные органы также отметили, что взрыв произошел в тот момент, когда Пападимос открывал какой-то пакет.
Пападимос находился на посту главы правительства Греции с 11 ноября 2011 по 16 мая 2012 года.
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Взрыв произошел, когда Пападимос открывал какой-то пакет, находясь в своем бронированном Mercedes.
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