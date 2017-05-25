Четыре человека пострадали при взрыве машины экс-премьера Греции

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Четыре человека пострадали при взрыве в автомобиле экс-премьера Греции Лукаса Пападимоса, передает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.



© REUTERS Stefan Wermuth Полиция назвала имя подозреваемого в совершении теракта в Манчестере

Инцидент произошел в четверг в центре Афин — взрыв произошел в бронированной машине, где ехал сам Пападимос и сопровождавшие его люди.

В результате все четыре человека, находившиеся в машине, были госпитализированы. По информации полиции, жизни бывшего премьера страны ничего не угрожает.

Правоохранительные органы также отметили, что взрыв произошел в тот момент, когда Пападимос открывал какой-то пакет.

Пападимос находился на посту главы правительства Греции с 11 ноября 2011 по 16 мая 2012 года.