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В подъезде дома в Витебске мужчина напал на 9-летнюю девочку
Нападение произошло 25 мая в подъезде одного из домов в Витебске. Мужчину вскоре задержала милиция. Ему 34 года, он из Витебского района, ранее не раз судим, сообщила TUT.BY официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова.
В 17.20 в милицию позвонила женщина и сообщила, что в подъезде дома на ее 9-летнюю внучку, которая возвращалась с тренировки, напал мужчина. Он повалил ребенка, пытался сорвать одежду. Девочка кричала и сопротивлялась, и, возможно, это спугнуло нападавшего — он убежал.
Девочка рассказала милиционерам, как выглядел мужчина, дополнительные сведения собрали и у жильцов дома. Эту информацию передали всем нарядам, дежурившим в Витебске.
Через час в районе областной клинической больницы сотрудники Департамента охраны задержали предполагаемого злоумышленника — 34-летнего жителя Витебского района.
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Нападение произошло 25 мая в подъезде одного из домов в Витебске.
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