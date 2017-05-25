В подъезде дома в Витебске мужчина напал на 9-летнюю девочку

Нападение произошло 25 мая в подъезде одного из домов в Витебске. Мужчину вскоре задержала милиция. Ему 34 года, он из Витебского района, ранее не раз судим, сообщила TUT.BY официальный представитель УВД облисполкома Ольга Шкуратова.

В 17.20 в милицию позвонила женщина и сообщила, что в подъезде дома на ее 9-летнюю внучку, которая возвращалась с тренировки, напал мужчина. Он повалил ребенка, пытался сорвать одежду. Девочка кричала и сопротивлялась, и, возможно, это спугнуло нападавшего — он убежал.

Девочка рассказала милиционерам, как выглядел мужчина, дополнительные сведения собрали и у жильцов дома. Эту информацию передали всем нарядам, дежурившим в Витебске.

Через час в районе областной клинической больницы сотрудники Департамента охраны задержали предполагаемого злоумышленника — 34-летнего жителя Витебского района.