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Спасатели помогли девочке, у которой нога застряла в велосипеде
26.05.2017 08:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая — Sputnik. Родители четырехлетней девочки обратились в службу спасения вечером 25 мая, им требовалась помощь в извлечении ноги ребенка, которая застряла в велосипеде, сообщили в пятницу в Минском областном управлении МЧС.
© Фото: МЧС Беларуси
Инцидент произошел в деревне Рабунь Вилейского района. Девочка каталась на детском велосипеде, и в какой-то момент у нее соскочила нога и застряла между рамой и педалью. Родители ребенка находились рядом, однако своими силами не смогли помочь девочке и вызвали спасателей.
"Работники МЧС при помощи автомобильных ключей разобрали часть педали и освободили ногу ребенка", — рассказали в МЧС.
Состояние ребенка удовлетворительное, по данным МЧС, в госпитализации девочка не нуждалась.
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Когда девочка каталась на велосипеде, ее нога неудачно соскочила и застряла между рамой и педалью, в итоге потребовалась помощь сотрудников МЧС.
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