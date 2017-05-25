Спасатели помогли девочке, у которой нога застряла в велосипеде

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Родители четырехлетней девочки обратились в службу спасения вечером 25 мая, им требовалась помощь в извлечении ноги ребенка, которая застряла в велосипеде, сообщили в пятницу в Минском областном управлении МЧС.



© Фото: МЧС Беларуси Сотрудники МЧС спасли на пожаре в Молодечно пятерых детей

Инцидент произошел в деревне Рабунь Вилейского района. Девочка каталась на детском велосипеде, и в какой-то момент у нее соскочила нога и застряла между рамой и педалью. Родители ребенка находились рядом, однако своими силами не смогли помочь девочке и вызвали спасателей.

"Работники МЧС при помощи автомобильных ключей разобрали часть педали и освободили ногу ребенка", — рассказали в МЧС.

Состояние ребенка удовлетворительное, по данным МЧС, в госпитализации девочка не нуждалась.