Не дайте вору украсть свой велосипед

С наступлением тёплой погоды проблема краж велосипедов становится особенно актуальной. С начала года на территории Вилейки и района похищено пять велосипедов, три из которых найдены и возвращены владельцам. За аналогичный период 2016 года похищено шесть велосипедов два из которых найдены и возвращены владельцам.

Основная причина преступлений – беспечное отношение людей к своему имуществу. Сотрудники милиции регулярно в средствах массовой информации призывают население не оставлять без присмотра велосипеды и иное имущество. Однако, не смотря на призывы, факты краж велосипедов продолжают случаться. Общаясь с населением, нередко слышишь фразу: «Так вокруг все свои, кто ж украдёт?» Не сомневайтесь: воруют и новые дорогие, и старые ржавые велосипеды, которые, казалось бы, ничего не стоят, но все же их кража становится поводом для обращения в милицию за помощью в поиске и возврате законному владельцу.

Примечательно, что в последнее время, причём, в первую очередь, дорогие. Чаще всего преступник выжидает, пока мимо проходящий жилец откроет дверь в подъезд и как ни в чём не бывало, заходит вслед за ним. Проникнув в подъезд, прогуливаясь с верхнего этажа донизу, заглянув в каждый незапертый тамбур, злоумышленник обязательно найдет стоящий в тамбуре или на лестничной площадке велосипед, который и станет объектом его внимания. На нем вор и уезжает. Продать новый дорогой велосипед по цене в три-четыре раза дешевле его номинальной стоимости не составляет особого труда.

Нередко по фактам кражи велосипеда граждане не обращаются в милицию, рассуждая, что сам виноват, оставил без присмотра, да и что милиция сможет сделать. И всё же, не стоит махать рукой, а лучше сообщить незамедлительно по телефону «102» или участковому инспектору милиции, о том, что ваше имущество украли. И чем раньше вы обратитесь, тем больше шансов найти вора, ведь, как правило, это кто-то из местных жителей. И по «горячим следам» такие преступления раскрывать легче.

Следует помнить:

приобретая велосипед, необходимо сохранять документы, подтверждающие факт покупки велосипеда, а также содержащие соответствующие сведения о нем;

не приобретать велосипед при отсутствии документов на него;

переписать и хранить номера деталей, по возможности необходимо сфотографировать велосипед, что поможет его опознать, в случае кражи;

не передавать велосипед лицам во временное пользование, не хранить велосипед в подъездах и тамбурах;

даже если вы оставили на не продолжительное время велосипед без присмотра, пользоваться специальными блокирующими устройствами, фиксируя к ограждению не только раму, но и одно из колес;

по возможности оставлять велосипед в секторе обзора камер видеонаблюдения;

осуществить маркировку велосипеда в ООО «Технолитекс».

Надежда на возвращение имущества есть всегда. И если у вас что-то украли, обращайтесь в милицию. И самое важное, будьте бдительны и относитесь к сохранности своего имущества ответственно. Ведь сохранить имущество гораздо проще, чем его найти.

Уголовный розыск Вилейского РОВД