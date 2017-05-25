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Мальчик сорвался с "тарзанки" в реку и утонул в Березинском районе

26.05.2017 11:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мая — Sputnik. Обстоятельства трагедии на реке Березина устанавливают сотрудники Березинского района Следственного комитета, проводится доследственная проверка, сообщили Sputnik в пятницу в СК Беларуси.

Сообщение о происшествии поступило следователям днем 24 мая. Выяснилось, что семиклассник катался на "тарзанке", которая была смонтирована на дереве в четырех метрах от уреза реки. В какой-то момент мальчик не удержался на ней и сорвался в воду. Большая глубина реки и сильное течение привели к тому, что мальчик утонул.

Чтобы обнаружить ребенка проводились поисковые мероприятия. Только на следующий день, 25 мая, его тело извлекли из воды водолазы-спасатели.

"Следователи в очередной раз обращают внимание всех взрослых на необходимость непрерывного контроля за местонахождением детей, особенно с наступлением теплого сезона", — отметили в СК.

Следователи напоминают, что несчастные случаи с детьми и подростками чаще всего происходят на водоемах во время самостоятельных прогулок. Ребята играют на возвышенном берегу, край которого легко осыпается, или в тех местах, откуда можно упасть в воду.

Неосторожные действия детей и отсутствие контроля со стороны взрослых приводят к трагическим происшествиям.

"Берегите своих детей!" — призвали в СК.

 
Теги: Минск
 
 
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Когда ребенок оказался в реке, его стало сносить сильным течением, тело мальчика удалось обнаружить только на следующий день.

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