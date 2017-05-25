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В Березинском районе семиклассник утонул в реке, сорвавшись с тарзанки

26.05.2017 12:21 — ЧП | Tut.by  
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В Березинском районе погиб семиклассник, который катался на тарзанке около реки. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.


Фото: Следственный комитет

Трагедия произошла днем 24 мая на реке Березина. Предварительно установлено, что 13-летний мальчик катался на тарзанке, смонтированной на дереве в четырех метрах от уреза реки. В результате раскачивания на ней ребенок сорвался и упал в воду. Ввиду сильного течения реки и большой глубины его стало сносить. 25 мая после активных поисковых мероприятий его тело из воды извлекли водолазы-спасатели.

Березинским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии.

 
 
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Березинским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства трагедии.

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