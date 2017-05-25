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Жигули столкнулись с тягачом в Минске, понадобилась помощь спасателей
26.05.2017 12:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая — Sputnik. Спасатели деблокировали из салона легкового автомобиля "ВАЗ-2017" женщину 1953 года рождения, пострадавшую в результате ДТП в Минске, сообщили в пятницу в МЧС Беларуси.
© Фото: ГАИ Минского райисполкома
Столкновение легкового автомобиля с седельным тягачом, который был припаркован вдоль проезжей части, произошло на улице Камайской в столице.
В результате ДТП пострадали четыре человека, которые находились в салоне "семерки". Среди них трое мужчин и женщина, которую пришлось деблокировать из салона.
"Работниками МЧС с помощью специального инструмента из салона легкового автомобиля была спасена (деблокирована) женщина 1953 года рождения", — рассказали в МЧС.
Все пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
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Седельный тягач с полуприцепом стоял вдоль дороги, когда в него врезался легковой автомобиль, в салоне которого находились четыре человека.
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