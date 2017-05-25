Жигули столкнулись с тягачом в Минске, понадобилась помощь спасателей

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Спасатели деблокировали из салона легкового автомобиля "ВАЗ-2017" женщину 1953 года рождения, пострадавшую в результате ДТП в Минске, сообщили в пятницу в МЧС Беларуси.



© Фото: ГАИ Минского райисполкома "Рено" не успел затормозить и врезался в машину дорожников под Минском

Столкновение легкового автомобиля с седельным тягачом, который был припаркован вдоль проезжей части, произошло на улице Камайской в столице.

В результате ДТП пострадали четыре человека, которые находились в салоне "семерки". Среди них трое мужчин и женщина, которую пришлось деблокировать из салона.

"Работниками МЧС с помощью специального инструмента из салона легкового автомобиля была спасена (деблокирована) женщина 1953 года рождения", — рассказали в МЧС.

Все пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.