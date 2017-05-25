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На контрольно-следовой полосе погранзаставы "Брест" нашли противотанковую мину
На контрольно-следовой полосе на территории пограничной заставы «Брест» обнаружена противотанковая мина времен Великой Отечественной войны.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко, мину 25 мая около 9.20 обнаружил во время обхода пограничный наряд.
Прибывшая на место саперно-пиротехническая группа в/ч 5526 вывезла мину Т-35 и уничтожила.
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Утром во время обхода ее нашел пограничный отряд.
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