На контрольно-следовой полосе на территории пограничной заставы «Брест» обнаружена противотанковая мина времен Великой Отечественной войны.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко, мину 25 мая около 9.20 обнаружил во время обхода пограничный наряд.

Прибывшая на место саперно-пиротехническая группа в/ч 5526 вывезла мину Т-35 и уничтожила.

ТМ-35 — советская противотанковая мина нажимного действия. Взрыв происходит при наезде гусеницей танка или колесом автомобиля на верхнюю крышку. Мина была принята на вооружение еще в 1935 году. Применялась в начальный период войны, но вскоре ее производство прекратили.