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УВД нашло администратора "группы смерти" в Барановичском районе
26.05.2017 15:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая – Sputnik. УВД Брестского облисполкома, анализируя в социальных сетях в интернете так называемые подростковые группы смерти, обнаружило одного из администраторов – жителя Барановичского района, сообщил в эфире телекомпании "Брест" начальник управления охраны правопорядка и профилактики управления Геннадий Войтович.
"УВД совместно с ГУВД Минска, проанализировав списки суицидальных групп, выявили ряд подростков, проживающих на территории области, которые могут являться их участниками", – заявил Войтович.
Он также отметил, что одним из администраторов таких группы был житель Барановичского района.
По словам Войтовича, в настоящее время правоохранители проводят отношении гражданина проверку, решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.
В марте текущего года Витебским городским отделом Следственного комитета Беларуси по факту попытки самоубийства школьницы, попавшей в зависимость от "группы смерти" в соцсетях,
В России в пятницу 26 марта Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до шести лет за создание "групп смерти" в социальных сетях, склонение детей к суициду и вовлечение их в смертельно опасные игры.
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В настоящее время правоохранители проводят отношении гражданина проверку, решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.
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