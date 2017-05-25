МИНСК, 26 мая – Sputnik. УВД Брестского облисполкома, анализируя в социальных сетях в интернете так называемые подростковые группы смерти, обнаружило одного из администраторов – жителя Барановичского района, сообщил в эфире телекомпании "Брест" начальник управления охраны правопорядка и профилактики управления Геннадий Войтович.

"УВД совместно с ГУВД Минска, проанализировав списки суицидальных групп, выявили ряд подростков, проживающих на территории области, которые могут являться их участниками", – заявил Войтович.

Он также отметил, что одним из администраторов таких группы был житель Барановичского района.

По словам Войтовича, в настоящее время правоохранители проводят отношении гражданина проверку, решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности.

В марте текущего года Витебским городским отделом Следственного комитета Беларуси по факту попытки самоубийства школьницы, попавшей в зависимость от "группы смерти" в соцсетях, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 146 (склонение к самоубийству) Уголовного кодекса Беларуси.

В России в пятницу 26 марта Госдума приняла закон о введении уголовной ответственности с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до шести лет за создание "групп смерти" в социальных сетях, склонение детей к суициду и вовлечение их в смертельно опасные игры.