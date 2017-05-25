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Скучающие подростки избили кастетом и ограбили жительницу Гродно

26.05.2017 15:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мая – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гродно двух подростков – студента и неработающего, которые с кастетом напали на жительницу областного центра и ограбили ее, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Скучающие подростки избили кастетом и ограбили жительницу Гродно
© Pixabay
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Инцидент на улице Болдина в Гродно произошел в конце апреля: двое неизвестных поздно вечером избили кастетом женщину. Пострадавшая получила удар в лицо, от которого упала и ударилась о землю. Злоумышленники завладели 20 рублями, ключами от квартиры и мобильным телефоном. 

"Установлены личности подозреваемых – это нигде не работающий лидчанин 1999 года рождения и его приятель, студент, из областного центра. Второй младше подельника на год", – сказали в УВД.

В управлении также сообщили, что решение напасть на женщину у молодых людей появилась спонтанно, во время бесцельных прогулок по городу. При этом впоследствии они были уверены, что пострадавшая скончалась.

Действия подростков были квалифицированы по ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси (разбой) – нападавшим грозит в качестве максимального наказания до 15 лет лишения свободы.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Действия подозреваемых квалифицированы как разбой – нападавшим грозит в качестве максимального наказания до 15 лет лишения свободы.

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