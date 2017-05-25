Милиционер, который пьяным совершил ДТП в Лунинце, заключен под стражу

МИНСК, 26 мая — Sputnik. Подозреваемый в совершении ДТП в Лунинце был заключен под стражу 25 мая, сообщили в пятницу в управлении Следственного комитета по Брестской области.



© Sputnik / Виктор Толочко Нетрезвый милиционер совершил ДТП, в котором пострадала девушка

30-летний милиционер, находясь в нерезвом состоянии, не справился с управлением. В результате его "Рено Сценик" выехал на полосу встречного движения, врезался в ограждение и перевернулся. 18-летняя пассажирка получила серьезные телесные повреждения (сотрясение мозга, перелом бедренной кости). Она была госпитализирована и сейчас находится в больнице.

После ДТП водитель был водворен в изолятор временного содержания. В момент совершения аварии милиционер не находился на службе и был в гражданской одежде.

"В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в СК.

В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 4 ст. 317 (нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Беларуси.