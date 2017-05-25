МИНСК, 26 мая – Sputnik. Два человека пострадали в результате попутного столкновения грузового и легкового автомобилей в Кобринском районе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло накануне утром – около 10:10 на 191-м километре автодороги Р2 Столбцы – Ивацевичи – Кобрин.

"Водитель грузового автомобиля Mercedes при выборе скорости движения не учел ограниченную обзорность дороги и особенности транспортного средства и совершил попутное столкновение с Opel Astra", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, в аварии пострадали два человека, находившиеся в легковушке – 39-летняя женщина-водитель и ее 42-летний муж. Оба были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в Березовскую центральную районную больницу.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.