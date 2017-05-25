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Грузовик "догнал" легковушку в Кобринском районе: 2 человека в больнице

26.05.2017 16:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мая – Sputnik. Два человека пострадали в результате попутного столкновения грузового и легкового автомобилей в Кобринском районе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Грузовик "догнал" легковушку в Кобринском районе: 2 человека в больнице
© Фото: МЧС Беларуси
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ДТП произошло накануне утром – около 10:10 на 191-м километре автодороги Р2 Столбцы – Ивацевичи – Кобрин.

"Водитель грузового автомобиля Mercedes при выборе скорости движения не учел ограниченную обзорность дороги и особенности транспортного средства и совершил попутное столкновение с Opel Astra", – сказали в ГАИ.

По информации инспекции, в аварии пострадали два человека, находившиеся в легковушке – 39-летняя женщина-водитель и ее 42-летний муж. Оба были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в Березовскую центральную районную больницу.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла из-за того, что водитель грузовика не учел скорость и особенности дороги, по которой он ехал.

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