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Грузовик "догнал" легковушку в Кобринском районе: 2 человека в больнице
26.05.2017 16:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая – Sputnik. Два человека пострадали в результате попутного столкновения грузового и легкового автомобилей в Кобринском районе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
ДТП произошло накануне утром – около 10:10 на 191-м километре автодороги Р2 Столбцы – Ивацевичи – Кобрин.
"Водитель грузового автомобиля Mercedes при выборе скорости движения не учел ограниченную обзорность дороги и особенности транспортного средства и совершил попутное столкновение с Opel Astra", – сказали в ГАИ.
По информации инспекции, в аварии пострадали два человека, находившиеся в легковушке – 39-летняя женщина-водитель и ее 42-летний муж. Оба были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в Березовскую центральную районную больницу.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.
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Авария произошла из-за того, что водитель грузовика не учел скорость и особенности дороги, по которой он ехал.
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