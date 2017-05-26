МИНСК, 26 мая – Sputnik. Нестандартные рублевые монеты были выявлены в одном из банков Гомеля, сообщила газета " Вечерний Гомель " со ссылкой на следователя первого следственного отделения городского отдела Следственного комитета Игоря Самкова.



© Sputnik / Виктор Толочко Новая белорусская 100-рублевка не стала банкнотой 2016 года

Деноминация прошла в Беларуси 1 июля 2016 года , в оборот были введены новые банкноты и монеты. С 1 января 2017 года денежные знаки образца 2000 года больше не принимаются в качестве наличного платежного средства. Впервые с советского периода в Беларуси в прошлом году начали применяться металлические деньги.

Сообщается, что нестандартные монеты нашли в одном из банков областного центра при пересчете денежных средств: счетный аппарат не стал принимать рублевки из-за отличия от стандарта. Выяснилось, что данные монеты имели отличия как по толщине, так и по массе – были в два раза легче обычных.

Кроме того, надписи на монетах были затерты и имелись дефекты на гербе.

Как проинформировали в СК, одна из четырех подозрительных монет попала в банк из района, остальные – из областного центра.

В настоящее время все выявленные "некондиционные" деньги отправлены на экспертизу.