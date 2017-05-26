ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Странные "облегченные" рубли обнаружили в банке в Гомеле

26.05.2017 22:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 мая – Sputnik. Нестандартные рублевые монеты были выявлены в одном из банков Гомеля, сообщила газета "Вечерний Гомель" со ссылкой на следователя первого следственного отделения городского отдела Следственного комитета Игоря Самкова.

Странные "облегченные" рубли обнаружили в банке в Гомеле
© Sputnik / Виктор Толочко
Новая белорусская 100-рублевка не стала банкнотой 2016 года

Деноминация прошла в Беларуси 1 июля 2016 года, в оборот были введены новые банкноты и монеты. С 1 января 2017 года денежные знаки образца 2000 года больше не принимаются в качестве наличного платежного средства. Впервые с советского периода в Беларуси в прошлом году начали применяться металлические деньги.

Сообщается, что нестандартные монеты нашли в одном из банков областного центра при пересчете денежных средств: счетный аппарат не стал принимать рублевки из-за отличия от стандарта. Выяснилось, что данные монеты имели отличия как по толщине, так и по массе – были в два раза легче обычных.

Кроме того, надписи на монетах были затерты и имелись дефекты на гербе.

Как проинформировали в СК, одна из четырех подозрительных монет попала в банк из района, остальные – из областного центра.

В настоящее время все выявленные "некондиционные" деньги отправлены на экспертизу. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все выявленные "некондиционные" металлические деньги отправлены на экспертизу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Школьница в Витебске отбилась от напавшего на нее в подъезде мужчины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика