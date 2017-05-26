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Странные "облегченные" рубли обнаружили в банке в Гомеле
26.05.2017 22:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая – Sputnik. Нестандартные рублевые монеты были выявлены в одном из банков Гомеля, сообщила газета "
© Sputnik / Виктор Толочко
Деноминация
Сообщается, что нестандартные монеты нашли в одном из банков областного центра при пересчете денежных средств: счетный аппарат не стал принимать рублевки из-за отличия от стандарта. Выяснилось, что данные монеты имели отличия как по толщине, так и по массе – были в два раза легче обычных.
Кроме того, надписи на монетах были затерты и имелись дефекты на гербе.
Как проинформировали в СК, одна из четырех подозрительных монет попала в банк из района, остальные – из областного центра.
В настоящее время все выявленные "некондиционные" деньги отправлены на экспертизу.
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Все выявленные "некондиционные" металлические деньги отправлены на экспертизу.
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