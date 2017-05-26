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Школьница в Витебске отбилась от напавшего на нее в подъезде мужчины
26.05.2017 20:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Витебске мужчину, который подозревается в насильственных действиях в отношении школьницы, сообщили Sputnik в УВД Витебского облисполкома.
© Sputnik Виталий Белоусов
По данным правохранителей, звонок в дежурную службу с информацией о произошедшем поступил накануне в 17:20.
"Жительница Витебска сообщила, что в подъезде дома на ее внучку, возвращавшуюся домой с тренировки, напал мужчина", – сказали в УВД.
По словам женщины, неизвестный повалил ребенка на пол и пытался сорвать с него одежду. Однако 9-летняя девочка начала кричать и сопротивлялась злоумышленнику, что его спугнуло, и мужчина сбежал.
Спустя час подозреваемого по приметам, которые дал ребенок, задержали милиционеры возле областной клинической больницы.
По предварительной информации, напал на девочку 34-летний житель района, который ранее был неоднократно судим. В настоящее время по факту проводятся следственные действия.
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Злоумышленника правоохранители нашли уже спустя час – по приметам, которые дал ребенок.
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