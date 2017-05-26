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В Витебске во время футбольного матча обрушилось ограждение сектора стадиона: 10 человек упали с высоты
Обрушение ограждения произошло поздно вечером 26 мая на территории спортивного комплекса «Футбольный клуб «Витебск» на проспекте Людникова в Витебске. Об этом TUT.BY сообщили очевидцы.
По словам болельщиков, присутствовавших на матче «Витебск"-"БАТЭ», не менее 10 человек упали с высоты около 2 метров в результате обрушения большого — около 1- метров — пролета металлического ограждения одного из зрительских секторов.
В результате падения несколько человек увезла скорая, говорят очевидцы.
(Будет дополнено).
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В Витебске во время футбольного матча обрушилось ограждение сектора стадиона: 10 человек упали с высоты
Обрушение ограждения произошло поздно вечером 26 мая на территории спортивного комплекса "Футбольный клуб "Витебск" на проспекте Людникова в Витебске.
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