В Витебске во время футбольного матча обрушилось ограждение сектора стадиона: 10 человек упали с высоты

Обрушение ограждения произошло поздно вечером 26 мая на территории спортивного комплекса «Футбольный клуб «Витебск» на проспекте Людникова в Витебске. Об этом TUT.BY сообщили очевидцы.



Фото носит иллюстративный характер

По словам болельщиков, присутствовавших на матче «Витебск"-"БАТЭ», не менее 10 человек упали с высоты около 2 метров в результате обрушения большого — около 1- метров — пролета металлического ограждения одного из зрительских секторов.

В результате падения несколько человек увезла скорая, говорят очевидцы.

(Будет дополнено).