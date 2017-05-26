МИНСК, 27 мая — Sputnik. Ряд руководителей государственных предприятий агропромышленного сектора Беларуси задержаны за получение взяток за лоббирование интересов частного поставщика ветеринарных препаратов, часть должностных лиц признали свою вину и раскаялись в содеянном, сообщили Sputnik в МВД республики.

"Оперативники главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД Республики Беларусь совместно с УБЭП ГУВД Мингорисполкома выявили преступную схему деятельности должностных лиц одного из крупнейший коммерческих производителей и поставщиков ветеринарных препаратов и кормовых добавок на территории Республики Беларусь — управляющей компании холдинга "АФМ" и входящих в него хозяйствующих субъектов, связанную с осуществлением поставок своей продукции для нужд государственных сельскохозяйственных предприятий Республики Беларусь", — говорится в сообщении ведомства.

Оперативники установили, что руководители ряда госпредприятий неоднократно получали "незаконные денежные вознаграждения" за лоббирование интересов холдинга при заключении сделок на поставку продукции и решению других вопросов. Деньги, по информации следствия, передавало начальство коммерческой организации или ее сотрудники. При очередной даче взятки с поличным был задержан менеджер компании: он передавал деньги первому заму председателя правления Белкоопсоюза за обеспечение своевременной оплаты за поставляемую продукцию субъектам хозяйствования, подчиненным Белкоопсоюзу.

В настоящее время Следственный комитет расследует 15 уголовных дел, соединенных в одно производство. "За дачу взяток (ст. 431 УК РБ) в отношении должностных лиц данной коммерческой структуры; за получение взяток (ст. 430 УК РБ) в отношении должностных лиц ряда государственных предприятий агропромышленного комплекса: КУП "Гродномясомолпром", ОАО "Слонимский мясокомбинат", ОАО "Жодино Агроплемэлита", ОАО "Вилейский комбикормовый завод", КУП "Минская овощная фабрика", ОАО "Смолевичский райагросервис", Борисовского комбината хлебопродуктов", — пояснили в МВД.

Десяти лицам уже предъявлено обвинение и они заключены под стражу, еще пять привлечены в качестве подозреваемых. Некоторые из них "раскаялись в содеянном и признали свою вину".

По информации правоохранителей, преступная схема работала два года. За апрель сумма взяток составила 6,5 тысяч долларов. Однако в ГУБЭП есть основания полагать, что общая сумма может достигать миллиона долларов.

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