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После матча "Витебск" – БАТЭ на стадионе обрушилось ограждение
27.05.2017 11:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мая — Sputnik. Металлическое ограждение обрушилось на стадионе в Витебске после футбольного поединка чемпионата Беларуси между "Витебском" и борисовским БАТЭ, сообщили Sputnik в субботу в МЧС Беларуси.
Накануне на ЦСК "Витебский" местный футбольный клуб в рамках десятого тура чемпионата Беларуси по футболу принимал в гостях действующего чемпиона страны БАТЭ (БАТЭ). Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
"В 21:53 поступило сообщение о падении десяти человек с высоты 1,75 м в результате повреждения металлического ограждения (обрушение пролета длиной шесть метров) зрительского сектора №8 по окончании футбольного матча между ФК "Витебск" и ФК БАТЭ", — рассказали в МЧС.
Спасатели отметили, что в момент обрушения на секторе, вместительность которого составляет 500 человек, находились 130 болельщиков. "В результате падения восемь болельщиков обратились за медицинской помощью, из них двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести", — добавили в ведомстве.
Все пострадавшие были доставлены в УЗ "Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи".
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В момент инцидента в секторе находились более ста болельщиков, в результате обрушения госпитализированы два человека.
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