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Президент Египта назвал цель террористической атаки на христиан

27.05.2017 12:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мая — Sputnik. Террористы пытаются расколоть общество, поссорив мусульман и христиан, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телеобращении к нации.

Накануне вооруженные люди расстреляли из автоматов автобус христианами-коптами в районе монастыря Святого Самуила, расположенного в провинции Эль-Минья на юге Египта. В автобусе находилось порядка 40 детей. Жертвами, по последним данным стали, 28 человек, ранены более 20.

"Цель террористической атаки, которая произошла сегодня в Эль-Минья, — расколоть единство египетского общества", — сказал президент.

Он подчеркнул, что эту цель преследуют боевики группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ и ряде других стран). Кроме того, террористы пытаются доказать, что Египет не в состоянии защитить своих граждан.

Однако президент заявил, что Каир готов наносить удары по террористам как в стране, так и за ее пределами. 

Как стало известно, египетские ВВС в пятницу нанесли серию ударов по лагерям террористов в соседней Ливии в ответ на обстрел автобуса на юге Египта.

Ранее белорусский МИД выступил с осуждением теракта в Египте, заметив, что никакие цели не могут служить оправданием столь бесчеловечным актам, направленным против безоружных и безвинных людей. Соболезнования от имени народа Беларуси и себя лично выразил глава государства Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 27 мая — Sputnik. Террористы пытаются расколоть общество, поссорив мусульман и христиан, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телеобращении к нации....

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