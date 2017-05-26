В Лиде пьяный водитель насмерть сбил пожилую велосипедистку

В Лидском районе 52-летний водитель выехал на обочину и сбил 65-летнюю велосипедистку. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.



Фото: "Лидская газета"

Авария произошла 26 мая около 16.00 на объездной дороге в поселке Молодежный Лидского района.

52-летний лидчанин, управляя легковым автомобилем, по не установленной пока причине выехал на правую по ходу движения обочину и совершил наезд на двигавшуюся навстречу женщину. 65-летняя пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия.



Фото: "Лидская газета"

Почему так произошло, водитель пояснить не может. В обстоятельствах происшествия разбираются следователи.

Как сообщили редакции в ГАИ, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.