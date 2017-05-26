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В Лиде пьяный водитель насмерть сбил пожилую велосипедистку

27.05.2017 13:35 — ЧП | Tut.by  
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В Лидском районе 52-летний водитель выехал на обочину и сбил 65-летнюю велосипедистку. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.


Фото: "Лидская газета"

Авария произошла 26 мая около 16.00 на объездной дороге в поселке Молодежный Лидского района. 

52-летний лидчанин, управляя легковым автомобилем, по не установленной пока причине выехал на правую по ходу движения обочину и совершил наезд на двигавшуюся навстречу женщину. 65-летняя пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия.


Фото: "Лидская газета"

Почему так произошло, водитель пояснить не может. В обстоятельствах происшествия разбираются следователи.

Как сообщили редакции в ГАИ, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
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65-летняя пенсионерка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

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