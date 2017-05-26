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ДТП с автобусом в Турции: погибли 8 человек, десятки пострадали
27.05.2017 13:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мая — Sputnik. Восемь человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участие пассажирского автобуса в Турции, сообщает
Авария произошла утром 27 мая в провинции Анкара. Автобус следовал из Кастамону в турецкую столицу. В какой-то момент водитель уснул за рулем.
"Восемь пассажиров, граждан Турции, погибли на месте, 32 получили ранения, из них 11 находятся в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении администрации провинции.
По факту ДТП началось расследование.
За минувшие сутки это вторая крупная авария в Турции: накануне 17 человек пострадали в ДТП с автобусом в провинции Балыкесир на северо-западе страны.
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Трагедия произошла из-за того, что водитель уснул за рулем. По факту ДТП проводится расследование.
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