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ДТП с автобусом в Турции: погибли 8 человек, десятки пострадали

27.05.2017 13:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мая — Sputnik. Восемь человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участие пассажирского автобуса в Турции, сообщает Sputnik Турция.

Авария произошла утром 27 мая в провинции Анкара. Автобус следовал из Кастамону в турецкую столицу. В какой-то момент водитель уснул за рулем.

"Восемь пассажиров, граждан Турции, погибли на месте, 32 получили ранения, из них 11 находятся в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении администрации провинции.

По факту ДТП началось расследование.

За минувшие сутки это вторая крупная авария в Турции: накануне 17 человек пострадали в ДТП с автобусом в провинции Балыкесир на северо-западе страны.

 
Теги: Минск
 
 
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Трагедия произошла из-за того, что водитель уснул за рулем. По факту ДТП проводится расследование.

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