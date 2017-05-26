ДТП с автобусом в Турции: погибли 8 человек, десятки пострадали

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Восемь человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участие пассажирского автобуса в Турции, сообщает Sputnik Турция .

Авария произошла утром 27 мая в провинции Анкара. Автобус следовал из Кастамону в турецкую столицу. В какой-то момент водитель уснул за рулем.

"Восемь пассажиров, граждан Турции, погибли на месте, 32 получили ранения, из них 11 находятся в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении администрации провинции.

По факту ДТП началось расследование.

За минувшие сутки это вторая крупная авария в Турции: накануне 17 человек пострадали в ДТП с автобусом в провинции Балыкесир на северо-западе страны.