В Лондоне эвакуировали театр из-за угрозы теракта

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Полиция оцепила здание лондонского театра "Олд Вик" из-за сигнала о возможной угрозе взрыва, сообщила газета Daily Mail в субботу.

Инцидент произошел в одном из самых известных театров Лондона вечером 27 мая: в полицию поступил сигнал о возможном теракте в учреждении.

После поступившего сигнала находившихся в театре актеров и зрителей попросили выйти на улицу и укрыться в соседнем здании. Очевидцы утверждают, что паники при эвакуации не было.

Star Wars actor John Boyega is on stage when London's Old Vic theatre is evacuated in bomb alert https://t.co/oRhu4TfuCI pic.twitter.com/ngQEn9dES3 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) May 27, 2017

К слову, среди эвакуируемых — и актер Джон Бойега, известный широкому кругу зрителей по фильму "Звездные войны: пробуждение силы", в которой сыграл одну из главных ролей.

Сведения о взрывчатке в театре "Олд Вик" на данный момент не подтвердились, но на месте продолжают работать правоохранители и саперы.

Люди из располагающихся неподалеку зданий также эвакуированы, оцеплены близлежащие участки дорог.