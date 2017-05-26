|
В Лондоне эвакуировали театр из-за угрозы теракта
27.05.2017 19:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мая — Sputnik. Полиция оцепила здание лондонского театра "Олд Вик" из-за сигнала о возможной угрозе взрыва, сообщила газета Daily Mail в субботу.
Инцидент произошел в одном из самых известных театров Лондона вечером 27 мая: в полицию поступил сигнал о возможном теракте в учреждении.
После поступившего сигнала находившихся в театре актеров и зрителей попросили выйти на улицу и укрыться в соседнем здании. Очевидцы утверждают, что паники при эвакуации не было.
К слову, среди эвакуируемых — и актер Джон Бойега, известный широкому кругу зрителей по фильму "Звездные войны: пробуждение силы", в которой сыграл одну из главных ролей.
Сведения о взрывчатке в театре "Олд Вик" на данный момент не подтвердились, но на месте продолжают работать правоохранители и саперы.
Люди из располагающихся неподалеку зданий также эвакуированы, оцеплены близлежащие участки дорог.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очевидцы утверждают, что паники при эвакуации не было – зрители и актеры были спокойны.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии