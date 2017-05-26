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В Лондоне эвакуировали театр из-за угрозы теракта

27.05.2017 19:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мая — Sputnik. Полиция оцепила здание лондонского театра "Олд Вик" из-за сигнала о возможной угрозе взрыва, сообщила газета Daily Mail в субботу.

Инцидент произошел в одном из самых известных театров Лондона вечером 27 мая: в полицию поступил сигнал о возможном теракте в учреждении.

После поступившего сигнала находившихся в театре актеров и зрителей попросили выйти на улицу и укрыться в соседнем здании. Очевидцы утверждают, что паники при эвакуации не было.

К слову, среди эвакуируемых — и актер Джон Бойега, известный широкому кругу зрителей по фильму "Звездные войны: пробуждение силы", в которой сыграл одну из главных ролей.

Сведения о взрывчатке в театре "Олд Вик" на данный момент не подтвердились, но на месте продолжают работать правоохранители и саперы.

Люди из располагающихся неподалеку зданий также эвакуированы, оцеплены близлежащие участки дорог.

 
Теги: Минск
 
 
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Очевидцы утверждают, что паники при эвакуации не было – зрители и актеры были спокойны.

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