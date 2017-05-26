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Байкер влетел под "Фольксваген" в Лиде и погиб

27.05.2017 18:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мая — Sputnik. Мотоциклист оказался под автомобилем "Фольксваген" в Лиде — в результате ДТП он погиб, сообщили Sputnik в УГАИ Гродненской области.

Авария произошла в пятницу вечером на улице Качана в райцентре.

Байкер влетел под "Фольксваген" в Лиде и погиб
© Фото: Днепровец
Байкер погиб в Речице, врезавшись в Peugeot 307

По информации УГАИ, 34-летний водитель машины Volkswagen Passat поворачивал налево и не уступил дорогу двигавшимся "по встречке" мотоциклистам.

"Увидев препятствие, оба мотоциклиста предприняли действия для экстренной остановки, однако это не спасло одного из них, который попал под автомобиль. На помощь мужчине бросились прохожие: они приподняли автомобиль с помощью домкратов и достали пострадавшего", — сказали в областной Госавтоинспекции.

Один из байкеров спустя час погиб в больнице — ему был 41 год. Второй байкер, 19-летний юноша, госпитализирован с тяжелыми травмами. Водитель "Фольксвагена" и его пассажиры, среди которых были дети, травм не получили.

Как уточнили в УГАИ, до приезда экстренных служб загоревшиеся мотоциклы потушили прохожие.

В причинах и обстоятельствах аварии сейчас разбираются следователи.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель автомобиля "Фольксваген" не уступил дорогу двум мотоциклистам, что и привело к трагедии.

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