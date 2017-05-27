Стали известны подробности обрушения ограждения на стадионе в Витебске

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Инцидент с обрушением ограждения на футбольном стадионе в Витебске произошел во время того, как к болельщикам подошли футболисты, рассказали в субботу в эфире телеканала ОНТ.



© Sputnik / Виктор Толочко Витебск " " – БАТЭ: ограждение трибуны рухнуло вместе с веселыми фанатами

ЧП на витебском стадионе произошло в пятницу вечером : после завершения матча между ФК "Витебск" и БАТЭ под фанатами хозяев поля обрушилось ограждение — упали 14 человек, из них двое были госпитализированы.

"Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет. У одного мужчины — повреждения верхних и нижних конечностей, второго прооперировали", — рассказали в эфире телеканала.

Как сообщили по ОНТ, инцидент произошел во время того, как футболисты ФК "Витебск" подошли к трибуне поприветствовать фанатов, а те навалились на ограждение. Парапет вырвало буквально "с корнем".

Ночью на месте ЧП работали следователи — им еще предстоит выяснить причины инцидента.

Стадион в Витебске реконструировали в начале двухтысячных, также с середины "нулевых" у стадиона есть лицензия УЕФА на проведение международных матчей.