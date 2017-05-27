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Стали известны подробности обрушения ограждения на стадионе в Витебске
27.05.2017 21:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мая — Sputnik. Инцидент с обрушением ограждения на футбольном стадионе в Витебске произошел во время того, как к болельщикам подошли футболисты, рассказали в субботу в эфире телеканала ОНТ.
ЧП на витебском стадионе
"Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет. У одного мужчины — повреждения верхних и нижних конечностей, второго прооперировали", — рассказали в эфире телеканала.
Как сообщили по ОНТ, инцидент произошел во время того, как футболисты ФК "Витебск" подошли к трибуне поприветствовать фанатов, а те навалились на ограждение. Парапет вырвало буквально "с корнем".
Ночью на месте ЧП работали следователи — им еще предстоит выяснить причины инцидента.
Стадион в Витебске реконструировали в начале двухтысячных, также с середины "нулевых" у стадиона есть лицензия УЕФА на проведение международных матчей.
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Одного из пострадавших болельщиков ФК "Витебск" медикам пришлось прооперировать.
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