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Стали известны подробности обрушения ограждения на стадионе в Витебске

27.05.2017 21:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мая — Sputnik. Инцидент с обрушением ограждения на футбольном стадионе в Витебске произошел во время того, как к болельщикам подошли футболисты, рассказали в субботу в эфире телеканала ОНТ.

Стали известны подробности обрушения ограждения на стадионе в Витебске
© Sputnik / Виктор Толочко
"Витебск" – БАТЭ: ограждение трибуны рухнуло вместе с веселыми фанатами

ЧП на витебском стадионе произошло в пятницу вечером: после завершения матча между ФК "Витебск" и БАТЭ под фанатами хозяев поля обрушилось ограждение — упали 14 человек, из них двое были госпитализированы.

"Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет. У одного мужчины — повреждения верхних и нижних конечностей, второго прооперировали", — рассказали в эфире телеканала.

Как сообщили по ОНТ, инцидент произошел во время того, как футболисты ФК "Витебск" подошли к трибуне поприветствовать фанатов, а те навалились на ограждение. Парапет вырвало буквально "с корнем".

Ночью на месте ЧП работали следователи — им еще предстоит выяснить причины инцидента.

Стадион в Витебске реконструировали в начале двухтысячных, также с середины "нулевых" у стадиона есть лицензия УЕФА на проведение международных матчей.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Одного из пострадавших болельщиков ФК "Витебск" медикам пришлось прооперировать.

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