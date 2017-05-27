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ГУВД прокомментировало инцидент с задержанием парня в минском метро
28.05.2017 10:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая — Sputnik. Сотрудники столичной милиции задержали в метро молодого человека, который оказывал сопротивление правоохранителям, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Очевидцы выложили в интернет видеоролик задержания парня на станции метро "Октябрьская" в столице. На записи запечатлено, как четыре сотрудника правоохранительных органов пытаются справиться с парнем, который оказывал сопротивление и лежал на полу в метро. Также видны следы крови. Некоторые пользователи социальных сетей бурно отреагировали на кадры жесткого задержания.
Инцидент прокомментировало Главное управление внутренних дел Мингорисполкома в своем официальном
"Парня сейчас выводят из состояния наркотического отравления и алкогольного опьянения. Был невменяем, это и привлекло внимание охраны метро. Сотруднику милиции сломал нос", — говорится в сообщении ГУВД.
Также в управлении отметили, что кровь, которая видна на видео, — последствия травмы сотрудника правоохранительных органов. Согласно предварительным данным, возбуждено уголовное дело по ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси.
Видеоролик задержания позже удалил его автор.
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Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на видео задержания молодого человека в Минском метрополитене.
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