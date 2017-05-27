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Автомобиль загорелся в Червенском районе – погиб владелец

28.05.2017 11:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мая — Sputnik. Специалисты устанавливают причину загорания автомобиля на обочине дороги в Червенском районе, в результате пожара погиб мужчина, сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Автомобиль загорелся в Червенском районе – погиб владелец
© YouTube / Евгений Красноок
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Инцидент произошел днем в субботу, 27 мая. На обочине автодороги недалеко от деревни Климов загорелся легковой автомобиль.

"В результате загорания погиб владелец", — рассказали в МЧС.

Обстоятельства и причины трагедии устанавливают специалисты.

Еще один пожар в минувшие сутки произошел в деревне Королищевичи Минского района. Возгорание вспыхнуло в жилом доме. Хозяйка пыталась самостоятельно потушить огонь и получила ожоги. Женщину госпитализировали. Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Минск
 
 
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За минувшие сутки в Минской области в одном из пожаров пострадала женщина, в другом – погиб мужчина.

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