Автомобиль загорелся в Червенском районе – погиб владелец

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Специалисты устанавливают причину загорания автомобиля на обочине дороги в Червенском районе, в результате пожара погиб мужчина, сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел днем в субботу, 27 мая. На обочине автодороги недалеко от деревни Климов загорелся легковой автомобиль.

"В результате загорания погиб владелец", — рассказали в МЧС.

Обстоятельства и причины трагедии устанавливают специалисты.

Еще один пожар в минувшие сутки произошел в деревне Королищевичи Минского района. Возгорание вспыхнуло в жилом доме. Хозяйка пыталась самостоятельно потушить огонь и получила ожоги. Женщину госпитализировали. Причина пожара устанавливается.