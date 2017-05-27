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В Бресткой области электровоз наехал на стадо коров

28.05.2017 11:48 — ЧП | Tut.by  
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Сегодня около часа ночи на перегоне возле агрогородка Матеевичи в Жабинковском районе Брестской области электровоз наехал на стадо коров. Эту информацию TUT.BY подтвердили на местной станции.

По разным данным, погибли от 9 до 13 коров, принадлежавшие ОАО «Матеевичи». Почему стадо ночью гуляло по железнодорожным путям, пока непонятно. Председатель хозяйства от комментариев отказался. Сказал лишь, что «сейчас проводится проверка».

Из-за происшествия два поезда отклонились от расписания. Грузовой состав, который двигался со стороны Барановичей, простоял лишние 48 минут, а поезд Москва-Брест задержался на 41 минуту.

Электровоз получил механические повреждения. Люди не пострадали.

 
Теги: Брест
 
 
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По разным данным, погибли от 9 до 13 коров, принадлежавшие ОАО "Матеевичи". Почему стадо ночью гуляло по железнодорожным путям, пока непонятно.

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