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Около десяти коров сбил поезд под Жабинкой
28.05.2017 16:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая — Sputnik. Стадо коров вышло на железнодорожное полотно под Жабинкой, в результате чего больше десяти коров погибло.
Из-за инцидента некоторые поезда отклонились от графика движения. Так, грузовой состав, следовавший из Барановичей в Брест, задержался в пути почти на 50 минут, пассажирский поезд "Брест — Москва" отправился из Жабинки позже на 41 минуту.
Поезда сбивали коров и лошадей в Беларуси уже больше десяти раз с начала года. В конце прошлой недели, 20 мая, стадо коров вышло на железнодорожные пути перегона Славное-Толочин. Поезд № 30 сообщения Калининград-Москва сбил больше пяти животных.
В БелЖД подсчитали ущерб на сумму 2600 рублей, без учета затрат на ремонт электровоза.
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Машинист электровоза попытался экстренно затормозить, но избежать столкновения со стадом коров не удалось.
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