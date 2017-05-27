Около десяти коров сбил поезд под Жабинкой

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Стадо коров вышло на железнодорожное полотно под Жабинкой, в результате чего больше десяти коров погибло.

Из-за инцидента некоторые поезда отклонились от графика движения. Так, грузовой состав, следовавший из Барановичей в Брест, задержался в пути почти на 50 минут, пассажирский поезд "Брест — Москва" отправился из Жабинки позже на 41 минуту.

Поезда сбивали коров и лошадей в Беларуси уже больше десяти раз с начала года. В конце прошлой недели, 20 мая, стадо коров вышло на железнодорожные пути перегона Славное-Толочин. Поезд № 30 сообщения Калининград-Москва сбил больше пяти животных.

В БелЖД подсчитали ущерб на сумму 2600 рублей, без учета затрат на ремонт электровоза.