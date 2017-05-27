Трое белорусов погибли в ДТП в российской провинции

Трое белорусов погибли, двое пострадали в ДТП в городе Березники в Пермском крае России. Эту информацию подтвердили кореспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

«Посольство Беларуси в России занимается этой ситуацией. От местных властей получен ответ на запрос и личные данные белорусских граждан — троих погибших и двоих пострадавших. Пострадавшие находятся на лечении в больнице города Березники. Посольством Беларуси предпринимаются усилия, чтобы наладить контакт с родственниками, а также работодателем данных граждан (попавшие в ДТП находились в Пермском крае по служебным делам)», — проинформировали в пресс-службе.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, 27 мая в 19.50 в городе Березники по ул. Пятилетки в направлении автодороги Пермь-Березники двигался автомобиль Mitsubishi L-200 под управлением мужчины 1988 года рождения. По предварительной информации, водитель внедорожника, проехав 150 м от дома № 150, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом МАЗ.

В результате ДТП водитель иномарки и два его пассажира (1983 и 1985 годов рождения) скончались на месте, еще два пассажира (1973 и 1969 годов рождения) получили травмы различной степени тяжести. Кроме этого, были травмированы два пассажира автобуса. Все пострадавшие госпитализированы. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.