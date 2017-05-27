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При стрельбе в американском штате Миссисипи погибли восемь человек

28.05.2017 17:17 — ЧП | Tut.by  
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Сегодня ночью в американском штате Миссисипи мужчина напал на три жилых дома и открыл стрельбу. Восемь человек погибли, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

В перестрелке погиб и заместитель шерифа округа Линкольн. Подозреваемый в причастности к убийству задержан.

По словам представителя Бюро расследований штата Уоррена Стрейна, стрельба произошла в трех разных домах в субботу ночью. Он уточнил, что в отношении подозреваемого не была избрана мера пресечения и было бы «преждевременно» обсуждать его мотивы.

Сейчас правоохранители выясняют мотивы злоумышленника, был ли он знаком с убитыми, пока неизвестно.

 
 
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В перестрелке погиб и заместитель шерифа округа Линкольн. Подозреваемый в причастности к убийству задержан.

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