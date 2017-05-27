Мощный взрыв прогремел в Белграде

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Мощный взрыв прогремел в районе сербской столицы Новый Белград, сообщил местный портал b92.net .

Инцидент произошел в районе Новый Белград неподалеку от бизнес-центра, куда прибыли полицейские и пожарные. Очевидны рассказали, что от взрыва в близлежащих домах затряслись стекла.

Пострадавших в результате инцидента, произошедшего в столице Сербии, нет, сообщили в министерстве внутренних дел. Расследование, в ходе которого выясняются причины взрыва, еще продолжается.

По предварительным данным взорвался склад автомобильных масел на западе сербской столицы. По одной версии, на складе автомобильных масел на воздух взлетел газовый баллон, по другой — злоумышленники могли бросить взрывное устройство, пишет местное издание "Курир" .