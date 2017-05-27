Мать главы Uber погибла во время катания на лодке

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Мать главы компании Uber Бони Каланик погибла в возрасте семидесяти одного года во время отдыха на озере. Инцидент произошел в Калифорнии, сообщает американский телеканал ABCnews .

"Семидесятиоднолетняя Бони Каланик погибла во время лодочной прогулки с супругом, когда их лодка наткнулась на скалу", — рассказали местные власти.

Представители компании Uber выразили соболезнования Трэвису Каланику. В них отмечается, как близок он был со своей семьей. Сам Каланик не так давно выкладывал в соцсети фото с совместной прогулки по Кентукки.