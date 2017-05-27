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Мать главы Uber погибла во время катания на лодке
28.05.2017 18:24 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая — Sputnik. Мать главы компании Uber Бони Каланик погибла в возрасте семидесяти одного года во время отдыха на озере. Инцидент произошел в Калифорнии, сообщает американский телеканал
"Семидесятиоднолетняя Бони Каланик погибла во время лодочной прогулки с супругом, когда их лодка наткнулась на скалу", — рассказали местные власти.
Представители компании Uber выразили соболезнования Трэвису Каланику. В них отмечается, как близок он был со своей семьей. Сам Каланик не так давно выкладывал в соцсети фото с совместной прогулки по Кентукки.
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Женщина с супругом плавала на лодке во время отдыха у озера.
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