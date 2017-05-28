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В США неизвестный застрелил восемь человек
28.05.2017 21:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мая — Sputnik. Восемь человек погибли, включая заместителя шерифа, после стрельбы в субботу вечером в трех домах в штате Миссисипи, сообщает
© REUTERS Mario Anzuoni
Подозреваемый находится под стражей, но никаких обвинений пока не предъявлялось, заявил в воскресенье пресс-секретарь следственного отдела Миссисипи Уоррен Штрайн. Он добавил, что "преждевременно" обсуждать мотив.
Следователи сообщили, что полицейские отреагировали на вызов о стрельбе в трех домах в городе Брукхейвене. Среди жертв по сообщениям СМИ, заместитель шерифа округа Линкольн и два мальчика.
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По сообщению полиции среди убитых заместитель шерифа.
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