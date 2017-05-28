В США неизвестный застрелил восемь человек

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Восемь человек погибли, включая заместителя шерифа, после стрельбы в субботу вечером в трех домах в штате Миссисипи, сообщает The Washington Post .



© REUTERS Mario Anzuoni Стрельба в колледже в Техасе: погибли 2 человека

Подозреваемый находится под стражей, но никаких обвинений пока не предъявлялось, заявил в воскресенье пресс-секретарь следственного отдела Миссисипи Уоррен Штрайн. Он добавил, что "преждевременно" обсуждать мотив.

Следователи сообщили, что полицейские отреагировали на вызов о стрельбе в трех домах в городе Брукхейвене. Среди жертв по сообщениям СМИ, заместитель шерифа округа Линкольн и два мальчика.