Жуткое ДТП в Прикамье: пикап с белорусами врезался в автобус

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Белорусы погибли в дорожно-транспортном происшествии в городе Березники (Пермский край), сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Авария произошла вечером 27 мая около 20:00 в Березниках на улице Пятилетки. Внедорожник Mitsubishi L-200 (на белорусских номерах), за рулем которого находился 29-летний мужчина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом МАЗ. По словам очевидцев, иномарка двигалась на большой скорости и проскочила перекресток на красный сигнал светофора.

Водитель, а также два пассажира (1973 и 1969 годов рождения) скончались на месте ДТП от полученных травм. В результате столкновения пострадали еще четыре человека: два пассажира иномарки, а также два пассажира автобуса — все были госпитализированы.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.

По информации МИД Беларуси, попавшие в аварию граждане республики находились в Пермском крае по служебным делам. В социальных сетях пользователи пишут, что белорусы работали на "Уралкалии" вахтовым методом.

Белорусские дипломаты связываются с родственниками погибших и пострадавших.