Фанаты устроили давку перед футбольным матчем в Гондурасе

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Четыре человека погибли в результате давки, устроенной футбольными болельщиками перед началом матча в Гондурасе, сообщают СМИ.

Инцидент произошел 28 мая на стадионе в Тегусигальпе перед поединком между командами "Мотагуа" и "Гондурас Прогресо". Билеты на матч были распроданы задолго до игры, однако несколько сотен фанатов пытались попасть на стадион, который вмещает 30 тысяч человек. Чтобы разогнать толпу, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и водомет. Фанаты начали убегать, устроив давку, в которой погибли четыре человека — смерть наступила от удушья и переломов. Двое скончались на месте происшествия, еще двое умерли в больнице.

Представители местной полиции отмечают, что происходившее на арене было похоже на "лавину на трибунах".