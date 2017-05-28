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Электричество и дети

29.05.2017 — ЧП | Слава працы (Копыль)  
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Приближаются летние каникулы, и основная масса детей останется предоставленной сама себе.

О чем должны знать родители, чтобы их дети не получили электротравму, напоминает Павел ТРУБЛОВСКИЙ, инспектор Копыльской районной инспекции «Энергонадзор»:

— Шалости, детское любопытство и хищение цветных металлов — вот основные причины электротравматизма с участием детей. Повышенный интерес к неизвестному, желание увидеть, потрогать и полное отсутствие ощущения опасности, которая подстерегает ребят в электроустановках, приводит к трагедиям. Ведь электрический ток не имеет ни цвета, ни запаха.

Родители должны доступно объяснить ребенку, насколько коварен электрический ток. Внимательно следите за детьми. Запрещайте им влезать на крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода, на опоры воздушных линий. Напоминайте мальчикам и девочкам, что они не должны играть под воздушными линиями (ВЛ), устраивать стоянки во время походов и разводить костры под ВЛ, разбивать лампы уличного освещения и изоляторы на опорах, набрасывать на провода проволоку и другие предметы, запускать под ВЛ воздушных змеев.

Энергонадзор предупреждает:

— уважаемые взрослые, соблюдайте сами и объясните своим детям азы электробезопасности, значения знаков на электрооборудовании;

— категорически запретите детям проникать в помещения электроустановок — это смертельно опасно для жизни;

— убедите детей в том, что заходить за временные ограждения с предупреждающими плакатами запрещается;

— в случае обнаружения открытых или взломанных дверей электроустановок, закройте двери, немедленно сообщите в электрические сети об открытых электрических шкафах и оборванных электропроводах.

Маргарита САКОВИЧ

 
 
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Приближаются летние каникулы, и основная масса детей останется предоставленной сама себе. О чем должны знать родители, чтобы их дети не получили электротравму,...

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