ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ночное ДТП в Минске: бездомный умер на месте от полученных травм

29.05.2017 09:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Минские следователи выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошли минувшей ночью в районе площади Якуба Колоса, сообщили в СК.

Ночное ДТП в Минске: бездомный умер на месте от полученных травм
© Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Жуткое ДТП в Прикамье: пикап с белорусами врезался в автобус

В результате ДТП во время пересечения проезжей части погиб нетрезвый мужчина, следователи ищут очевидцев для установления обстоятельство произошедшего.

"Около 23.50 минут, водитель BMW двигаясь со стороны площади Якуба Коласа в направлении улицы Дорошевича совершил наезд на переходящего вне пешеходного перехода мужчину, который умер на месте", — сообщил Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

По его словам, потерпевший 1963 года рождения, бездомный, в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, водитель 1997 года рождения, был трезв.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз. В целях полного выяснения картины произошедшего следователи ищут очевидцев ДТП и просят позвонить по телефонам 8017-222-25-10, 8044-500-31-11.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи выясняют картину произошедшего и ищут очевидцев ночного ДТП, в отношении водителя возбудили уголовное дело.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Фанаты устроили давку перед футбольным матчем в Гондурасе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика