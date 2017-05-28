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Ночное ДТП в Минске: бездомный умер на месте от полученных травм
29.05.2017 09:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мая — Sputnik. Минские следователи выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошли минувшей ночью в районе площади Якуба Колоса, сообщили в СК.
В результате ДТП во время пересечения проезжей части погиб нетрезвый мужчина, следователи ищут очевидцев для установления обстоятельство произошедшего.
"Около 23.50 минут, водитель BMW двигаясь со стороны площади Якуба Коласа в направлении улицы Дорошевича совершил наезд на переходящего вне пешеходного перехода мужчину, который умер на месте", — сообщил Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.
По его словам, потерпевший 1963 года рождения, бездомный, в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, водитель 1997 года рождения, был трезв.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз. В целях полного выяснения картины произошедшего следователи ищут очевидцев ДТП и просят позвонить по телефонам 8017-222-25-10, 8044-500-31-11.
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Следователи выясняют картину произошедшего и ищут очевидцев ночного ДТП, в отношении водителя возбудили уголовное дело.
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