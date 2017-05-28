В бассейне в Светлогорске на занятии чуть не утонул 9-летний мальчик - ребенок в реанимации

Происшествие случилось в районном центре 27 мая. Детей привели на занятие в бассейн СДЮШОР-1, сообщает ranak.by .



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9-летний мальчик плавал в маске с трубкой. В какой-то момент в нее, предположительно, попала вода — ребенок захлебнулся и стал тонуть. Один из тренеров заметил это и бросился спасать школьника.

Медики доставили мальчика в реанимацию, на тот момент госпитализации его состояние оценивалось как тяжелое.

Проводится проверка.