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В бассейне в Светлогорске на занятии чуть не утонул 9-летний мальчик - ребенок в реанимации

29.05.2017 10:05 — ЧП | Tut.by  
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Происшествие случилось в районном центре 27 мая. Детей привели на занятие в бассейн СДЮШОР-1, сообщает ranak.by.


Фото носит иллюстративный характер

9-летний мальчик плавал в маске с трубкой. В какой-то момент в нее, предположительно, попала вода — ребенок захлебнулся и стал тонуть. Один из тренеров заметил это и бросился спасать школьника.

Медики доставили мальчика в реанимацию, на тот момент госпитализации его состояние оценивалось как тяжелое.

Проводится проверка.

 
 
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Медики доставили мальчика в реанимацию, на тот момент госпитализации его состояние оценивалось как тяжелое.

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