Воинский учет — без нарушений

В соответствии с положениями Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» (с изменениями и дополнениями) граждане, подлежащие воинскому учету, обязаны сообщать в недельный срок в военный комиссариат по месту жительства об изменении их личных данных.

В частности, фамилии, имени, отчества, семейного положения, состава семьи, места жительства в пределах административно-территориальной единицы или места пребывания. А при переезде на новое место жительства в пределах Республики Беларусь стать в месячный срок на воинский учет по месту жительства, а также иметь и хранить удостоверение призывника, военный билет. В случае утраты (порчи) указанных документов в недельный срок необходимо обратиться в военный комиссариат для решения вопроса о получении дубликатов документов взамен утраченных (испорченных).

Вместе с тем, как показывает практика, не все граждане, состоящие на воинском учете, знают положения законодательства и добросовестно выполняют вышеупомянутые обязанности в силу различных причин. Самыми распространенными нарушениями в этой сфере являются: утеря военного билета, переезд на другое место жительства, изменение фамилии, имени, отчества, семейного положения, и др. К примеру, женщина, состоящая на воинском учете, вступила в брак, взяла фамилию супруга и об этом не уведомила соответствующий орган.

Проводимые ежегодно прокуратурой Минской области в поднадзорных военных комиссариатах проверки по вопросам соблюдения гражданами воинского учета, показали, что должностными лицами указанных органов проводится работа, направленная на исполнение гражданами своих обязанностей. При установлении фактов нарушений, виновные в этом лица привлекаются к установленной законом ответственности, и такой подход в определенной степени стимулирует граждан, предупреждая совершение ими подобных нарушений.

Хочу напомнить, что частью 1 статьи 25.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях за нарушение гражданами обязанностей по воинскому учету предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от двух до трех базовых величин.

Несмотря на проводимую в этом направлении работу, прокурорами при проведении таких проверок постоянно обращается пристальное внимание должностных лиц, осуществляющих такой учет, на необходимость осуществления профилактических мероприятий в этой сфере, в том числе путем разъяснительной работы, с целью пресечения и предупреждения таких нарушений. В случае же их выявления указанные лица обязаны принимать все необходимые меры к привлечению нарушителей к ответственности в независимости от причин, в силу которых они были совершены, поскольку принцип неотвратимости ответственности за совершенное противоправное деяние должен работать всегда.

В свою очередь, прокуратурой будет осуществляться постоянный прокурорский надзор с целью проверки выполнения должностными лицами обязанностей по воинскому учету, и в случае выявления нарушений виновные лица будут привлекаться к установленной ответственности. Такая ответственность предусмотрена не только для граждан, допустивших указанные нарушения, но и для должностных лиц, отвечающих за его ведение. В соответствии с частью 2 статьи 25.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях должностные лица, нарушившие обязанности по воинскому учету или воспрепятствовавшие выполнению гражданами таких обязанностей, подвергаются штрафу в размере от четырех до пяти базовых величин.

Денис ГИРЛОВСКИЙ,

старший прокурор отдела по надзору за соответствием законодательства в войсках прокуратуры Минской области