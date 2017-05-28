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Осторожно: угарный газ!

29.05.2017 — ЧП | Слава працы (Копыль)  
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Известно, что при сжигании бытового газа образуется угарный газ, который не имеет ни цвета, ни запаха, и является высокотоксичным. При отсутствии тяги в дымоходе угарный газ попадает в помещение.


При нахождении в течение 5 минут в помещении, в воздухе которого содержится всего 0,5% угарного газа, человек теряет сознание (смерть наступает через 30 минут).

Симптомы и признаки отравления угарным газом: тупая головная боль (наиболее ранний симптом), головокружение, шум в ушах, тошнота, рвота, мышечная слабость, спутанность сознания, нарушение координации, потеря сознания, судороги.

Первая помощь при отравлении угарным газом: открыть окна и двери, вызвать «Скорую помощь», вынести пострадавшего на свежий воздух, освободить от стесняющей одежды, дать понюхать нашатырный спирт и выпить горячий чай или кофе.

Помните, что во время выноса пострадавшего из места, в котором находится опасная концентрация угарного газа, в первую очередь нужно обезопасить себя, чтобы не отравиться тоже. Для этого следует действовать быстро и дышать через мокрый носовой платок, марлю. Помещения, в которых установлено газоиспользующее оборудование, необходимо проветривать. В квартирах на время работы газоиспользующего оборудования требуется обеспечить работу вентиляции и приток свежего воздуха. Перед каждым использованием газовых водонагревателей и котлов проверяйте тягу в дымоходе путем поднесения зажженной спички под колпак колонки, при этом пламя должно втягиваться внутрь. Обеспечьте своевременную проверку состояния дымовых и вентиляционных каналов, а также их прочистку.

При отсутствии актов проверок, выполненных специализированными организациями, газоснабжающая организация (в целях предотвращения аварий и несчастных случаев) имеет право отключить газоиспользующее оборудование от газораспределительной системы и газопотребления.

Идеальным решением, чтобы обезопасить себя от угарного газа, является установка беспроводного детектора угарного газа, который монтируется непосредственно в помещении и при превышении допустимых норм угарного газа издает звуковой и световой сигнал. Благодаря использованию данного датчика вам гарантирована надежная защита от действия угарного газа.

Виталий КУДЕЛКА,

мастер Копыльского района газоснабжения

 
 
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Известно, что при сжигании бытового газа образуется угарный газ, который не имеет ни цвета, ни запаха, и является высокотоксичным. При отсутствии тяги в дымоходе...

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