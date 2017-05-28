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Мальчик чуть не утонул в бассейне в Светлогорске

29.05.2017 13:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мая — Sputnik. Ученика второго класса из Светлогорска, который чуть не утонул в бассейне местной юношеской-спортивной школы, выписали из больницы, сообщили Sputnik в ОСВОДе.

Мальчик чуть не утонул в бассейне в Светлогорске
© Sputnik/ Альфред Микус
Мальчик сорвался с "тарзанки" в реку и утонул в Березинском районе

Водолазно-спасательная служба Беларуси готова к летнему сезону, подготовлены почти 70 станций спасателей, около 140 постов, готовы спасательные суда.

"По предварительным данным, ребенок, который пришел на занятия, плавал в бассейне в маске с трубкой. Вероятнее всего, вода попала в трубку, мальчик захлебнулся и начал тонуть", — сообщил Sputnik во вторник начальник отдела водолазно-спасательной службы ОСВОД Сергей Патрикеев.

По его словам, ему вовремя пришли на помощь, школьник был доставлен в больницу, где ему была оказана помощь, в настоящее время мальчик уже выписан из больницы.

Собеседник агентства отметил, что по факту данного несчастного случая будет проводится проверка.

Патрикеев напомнил, что это не первый несчастный случай с начала купального сезона. При этом он уточнил, что первым трагическим случаем с несовершеннолетним на воде в этом купальном сезоне (май-сентябрь в Беларуси считаются купальным сезоном — Sputnik) стала смерть подростка в Березинском районе. По словам Патрикеева, подросток прыгнул с тарзанкой в Березину, его тело нашли спасатели в 600 метрах от места падения.

Патрикеев отметил, что основное трагических случаев на водах, происходит из-за нарушения правил поведения на водоемах.  

Он также рассказал, что водолазно-спасательная служба готова к летнему сезону, подготовлены 66 спасательных станций, 137 спасательных постов, штат укомплектован, подготовлены и спасательные суда.

 
Теги: Минск
 
 
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