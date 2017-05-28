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Решила пойти за родителями. 4-летняя девочка выпала со второго этажа в Березе

29.05.2017 13:33 — ЧП | Tut.by  
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Инцидент произошел в понедельник, 27 мая, в Березе. С балкона квартиры на втором этаже выпрыгнула маленькая девочка. Ребенок госпитализирован с травмами и ушибами.

«Со слов родителей, утром дочь отказалась ехать вместе со старшим братом в поликлинику, поэтому ее оставили дома одну. Предположительно, затем малышка передумала и решила отправиться за ними. Для этого она принесла стул на балкон, с которого стала на подоконник. Девочка самостоятельно раздвинула створки окна и выпрыгнула вниз на землю. Проезжающие мимо очевидцы сообщили об этом в скорую помощь», — рассказала подробности официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Девочка получила ушибы, травму головы и позвоночника. Ребенок госпитализирован.

Березовский РОСК проводит проверку по данному факту. Проведен осмотр места происшествия, опрошены родные и соседи семьи, назначена судебно-медицинская экспертиза. Семья характеризуется положительно.

С наступлением теплой погоды подобные случаи фиксируются чаще. Так, например, неделю назад 3-летний ребенок выпал из окна 4-го этажа общежития в Брестском районе.

В мае годовалая девочка Минске из окна 5-го этажа выпала годовалая девочка">выпала из окна многоэтжки в Минске.

УСК по Брестской области в очередной раз обращает внимание взрослых на необходимость контроля за малолетними детьми

Специалисты напоминают, что ребенку не знакомо чувство страха. И рекомендуют, не учить ребенка подставлять что-либо под ноги, чтобы выглянуть в окно, не показывать, как открываются окна. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть.

Открывая окна для проветривания, постарайтесь, чтобы оно было открыто не более чем на 10 см. Также рекомендуется установить на окнах блокираторы и запорные механизмы.

 
Теги: Минск
 
 
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Девочка получила ушибы, травму головы и позвоночника. Ребенок госпитализирован.

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