В Борисове проводы в армию закончились уголовным делом

Криминальная история берет свое начало в Борисовском районе, куда 21-летний минчанин приехал проводить друга в армию. В разгар застолья парню позвонила его возлюбленная, разговор с которой закончился ссорой. Молодой человек покинул вечеринку и озлобленный побрел в Борисов, где остановился у своей бабушки.





– По пути домой минчанин выместил свою злость на припаркованных автомобилях, пробивая их колеса ножом. В некоторых иномарках хулиган порезал все колеса. Всего он повредил 7 автомобилей, – рассказали в Борисовском РУВД.





Преступление было раскрыто через несколько дней. Милиционеры проанализировали записи с камер видеонаблюдения, по которым удалось определить маршрут злоумышленника. А в ходе оперативно-поисковых мероприятий была установлена и его личность. Кроме того, с места происшествия экспертом Борисовского межрайонного отдела ГКСЭ был изъят след обуви, который стал дополнительной уликой при раскрытии преступления.





В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК Беларуси («Хулиганство»). Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Также парня обяжут возместить ущерб хозяевам машин.

Александр МАРЧЕНКО, официальный представитель УВД Миноблисполкома