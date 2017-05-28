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В Борисове проводы в армию закончились уголовным делом

29.05.2017 — ЧП | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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Криминальная история берет свое начало в Борисовском районе, куда 21-летний минчанин приехал проводить друга в армию. В разгар застолья парню позвонила его возлюбленная, разговор с которой закончился ссорой. Молодой человек покинул вечеринку и озлобленный побрел в Борисов, где остановился у своей бабушки.


– По пути домой минчанин выместил свою злость на припаркованных автомобилях, пробивая их колеса ножом. В некоторых иномарках хулиган порезал все колеса. Всего он повредил 7 автомобилей, – рассказали в Борисовском РУВД.


Преступление было раскрыто через несколько дней. Милиционеры проанализировали записи с камер видеонаблюдения, по которым удалось определить маршрут злоумышленника. А в ходе оперативно-поисковых мероприятий была установлена и его личность. Кроме того, с места происшествия экспертом Борисовского межрайонного отдела ГКСЭ был изъят след обуви, который стал дополнительной уликой при раскрытии преступления.


В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК Беларуси («Хулиганство»). Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Также парня обяжут возместить ущерб хозяевам машин.

Александр МАРЧЕНКО, официальный представитель УВД Миноблисполкома

 
 
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Криминальная история берет свое начало в Борисовском районе, куда 21-летний минчанин приехал проводить друга в армию. В разгар застолья парню позвонила его...

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