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Минчанин сломал нос милиционеру в минском метро: возбуждено дело

29.05.2017 15:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мая — Sputnik. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении минчанина, который подозревается в нанесении телесных повреждений, сообщили в ГУВД Минска.

Ночью 27 мая 2017 года в Минском метрополитене на станции метро "Октябрьская" произошел инцидент, во время которого минчанин оказал сопротивление четырем сотрудниками милиции. Видео, на котором видно, как мужчина лежит на полу и его удерживают сотрудники органов внутренних дел, попало в соцсети. В ГУВД утверждают, что данный гражданин был в состоянии алкогольного опьянения.

"Когда милиционеры пытались отвести нарушителя в комнату милиции для разбирательства, он оказал активное физическое сопротивление, причинив милиционеру закрытый перелом костей носа", — сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе ГУВД Минска.

По словам собеседников агентства, в отношении задержанного Центральным (г. Минска) районным отделом СК возбуждено уголовное дело по ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси.

В ГУВД также отметили, что задержанный в метро, по всем признакам, был пьяным, о чем свидетельствовали шаткая походка, неадекватное поведение. "Сотрудник милиции его и остановил в связи с тем, что проезд в пьяном виде в минском метро запрещен", — сказали в ГУВД.

Там также сообщили, что задержанным является минчанин 1998 года рождения, который несколько раз до этого привлекался к административной ответственности: за мелкое хулиганство, нахождение в нетрезвом состоянии в общественном месте, мелкое хищение, нарушение обязанностей по воинскому учету.

В начале этого года за кражу суд Фрунзенского района приговорил его к 240 часам общественных работ, состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции Октябрьского РУВД столицы, сказали в ГУВД.

 
Теги: Минск
 
 
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В ГУВД отметили, что участник инцидента в метро ранее неоднократно привлекался к административной ответственности по разным статьям КоАП, в том числе и за...

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