Сладкая женщина: кондитер из Лиды оштрафована за шоколадного кролика

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Экономический суд Гродненской области назначил 25-летней жительнице Лиды, которая через соцсети принимала заказы, а потом нелегально изготавливала торты, штраф, сообщили в Верховном суде.



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После контрольного заказа 9 пирожных на кондитера был составлен административный протокол.

"По результатам рассмотрения административного протокола неработающей технологу пищевой промышленности назначен штраф в размере 0,5 базовой величины, конфискацию дохода, полученного от деятельности без государственной регистрации", — сообщили Sputnik в понедельник в суде.

Сумма средств, подлежащих конфискации, составила 11 рублей 50 копеек, уточнили в суде.

Собеседники агентства рассказали, что 25-летний неработающий технолог пищевой промышленности владела тонкостями кондитерского искусства и принимала заказы на изготовление разнообразных тортов, кексов и прочей выпечки в неограниченном количестве через социальную сеть "ВКонтакте".

Было установлено, что апреле 2017 года она получила предоплату в размере 15 рублей за изготовление 9 пирожных, это был контрольный заказ.

Как следует из протокола об административном правонарушении, будучи не зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, "только в апреле испекла кулич, шоколадного кролика и огромный торт на сумму более 70 рублей", — отметили собеседники агентства.