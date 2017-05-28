|
Сладкая женщина: кондитер из Лиды оштрафована за шоколадного кролика
29.05.2017 15:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мая — Sputnik. Экономический суд Гродненской области назначил 25-летней жительнице Лиды, которая через соцсети принимала заказы, а потом нелегально изготавливала торты, штраф, сообщили в Верховном суде.
© Sputnik / Дмитрий Босак.
После контрольного заказа 9 пирожных на кондитера был составлен административный протокол.
"По результатам рассмотрения административного протокола неработающей технологу пищевой промышленности назначен штраф в размере 0,5 базовой величины, конфискацию дохода, полученного от деятельности без государственной регистрации", — сообщили Sputnik в понедельник в суде.
Сумма средств, подлежащих конфискации, составила 11 рублей 50 копеек, уточнили в суде.
Собеседники агентства рассказали, что 25-летний неработающий технолог пищевой промышленности владела тонкостями кондитерского искусства и принимала заказы на изготовление разнообразных тортов, кексов и прочей выпечки в неограниченном количестве через социальную сеть "ВКонтакте".
Было установлено, что апреле 2017 года она получила предоплату в размере 15 рублей за изготовление 9 пирожных, это был контрольный заказ.
Как следует из протокола об административном правонарушении, будучи не зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя, "только в апреле испекла кулич, шоколадного кролика и огромный торт на сумму более 70 рублей", — отметили собеседники агентства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидский технолог пищевой промышленности принимала заказы на изготовление тортов через соцсети, но попалась на контрольном заказе.
|
Архив (ЧП)
Комментарии