Ураган в Москве: не менее шести погибших

В понедельник, 29 мая, на Москву и Московскую область во второй половине дня обрушился ураган. Порывы ветра достигали 22 м/с, лил сильный дождь. Жертвами непогоды стали 6 человек, 40 человек пострадали.

Шквалистый ветер валил деревья и вырывал их с корнем из земли, срывал крыши, вывески и рекламные щиты, сносил остановки. РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета России по Москве сообщает, что 6 человек погибли. Источник «Интерфакса» сообщает о гибели 11 человек. По информации СМИ, среди погибших есть дети.

Выглядит как кадр из блокбастера, но это Москва сегодня… pic.twitter.com/TEOtTmgDTg — АРТЕМ КЛЮШИН  (@ARTEM_KLYUSHIN) 29 мая 2017 г.

Публикация от Moxxy (@moxmaya) Май 29 2017 в 6:13 PDT

«Разрушительный ураган повалил несколько сотен деревьев. Принимаем необходимые меры по ликвидации последствий стихии. ​В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших», — написал мэр российской столицы Сергей Собянин в Twitter.

В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 мая 2017 г.

Из-за поваленных деревьев было нарушено движение пригородных поездов и метрополитена.

Выглядит как кадр из блокбастера, но это Москва сегодня… pic.twitter.com/TEOtTmgDTg — АРТЕМ КЛЮШИН 29 мая 2017 г.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РБ К, что одна из метеостанций зафиксировала скорость ветра 25 м/c. По словам Вильфанда, штормовой ветер может вернуться в Москву вечером в понедельник. «В течение сегодняшнего вечера и ночи мы прогнозируем периоды с усилением осадков и ветра до 17−22 м/с», — заявил он.

Напомним, белорусские синоптики также предупредили о неблагоприятном погодном явлении : на большей части территории страны ожидаются грозы, в отдельных районах при грозах шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с, сильные ливни, которые сохранятся до 23 часов.