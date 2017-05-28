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Ураган в Москве: не менее шести погибших
В понедельник, 29 мая, на Москву и Московскую область во второй половине дня обрушился ураган. Порывы ветра достигали 22 м/с, лил сильный дождь. Жертвами непогоды стали 6 человек, 40 человек пострадали.
Шквалистый ветер валил деревья и вырывал их с корнем из земли, срывал крыши, вывески и рекламные щиты, сносил остановки.
«Разрушительный ураган повалил несколько сотен деревьев. Принимаем необходимые меры по ликвидации последствий стихии. В результате урагана есть погибшие, более 40 человек обратились за медицинской помощью. Мои соболезнования родным и близким погибших», — написал мэр российской столицы Сергей Собянин в Twitter.
Из-за поваленных деревьев было нарушено движение пригородных поездов и метрополитена.
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд
Напомним, белорусские синоптики также
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Шквалистый ветер валил деревья и вырывал их с корнем из земли, срывал крыши, вывески и рекламные щиты, сносил остановки.
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Архив (ЧП)
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