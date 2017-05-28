Ураган в Москве повалил деревья и кран, погибли 11 человек

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Шквалистый ветер обрушился на Москву в понедельник, в результате погибли 11 человек, более 50 обратились за помощью к медикам, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения российской столицы.

Сильный ураган прошелся по Москве 29 мая. Непогода нарушила работу общественного транспорта, ветром срывало жестяную кровлю, валило деревья, в аэропортах были задержаны, а также отменены многие авиарейсы.

Повалено более 1000 деревьев

Более тысячи деревьев было повалено мощным ветром на территории Москвы и области, передает агентство со ссылкой на экстренные службы. Упавшими деревьями были повреждены автомобили.

Также в результате стихии более 20 населенных пунктов общим населением около четырех тысяч человек остались без электроэнергии.

​Поваленные деревья также помешали движению двух поездов.

Падение крана в Люберцах

Ураганом повалило башенный кран, который находится на стройплощадке в подмосковных Люберцах. Сообщается, что в результате падения никто не пострадал, повреждено лишь ограждение площадки и подъездная дорога к месту строительства.

При этом, как передает РИА Новости, все работы с краном после получения информации о приближении шторма были завершены, кран, в соответствии с регламентом, был поставлен на тормоз.

Более десятка погибших

Всего ураган, по последним данным, унес 11 жизней, к медикам за помощью обратились более 50 человек, среди них дети. Пострадавших размещают в 10 медицинских центрах столицы. Один из детей, который получил травмы в Люберцах, находится в тяжелом состоянии.

По информации департамента здравоохранения Москвы, количество пострадавших постоянно уточняется.

Ликвидация последствий

На устранение повреждений, нанесенных шквалистым ветром, уже выведены бригады экстренных служб и дорожников. Подачу электричества в пострадавшие населенные пункты обещают восстановить в ближайшее время.

Автодороги, на которых движение было практически остановлено из-за поваленных ветром деревьев, постепенно очищают сотрудники дорожных служб.

Прокуратура и мэрия Москвы инициировали проверку в связи с ураганом в столице и его последствиями.