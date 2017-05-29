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Уголовное дело возбуждено по факту инцидента в бассейне Светлогорска

29.05.2017 22:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мая — Sputnik. Тренер стал фигурантом уголовного дела по факту происшествия в бассейне Светлогорска, в котором едва не утонул школьник, сообщили Sputnik в понедельник в следственных органах.

Уголовное дело возбуждено по факту инцидента в бассейне Светлогорска
© Pixabay
Мальчик чуть не утонул в бассейне в Светлогорске

Ученик одной из школ города утром 27 мая, плавая в бассейне с дыхательной маской, внезапно начал тонуть. Ему вовремя пришли на помощь, отвезли в больницу, где ему оказали необходимую в таких случаях неотложную помощь.

"Возбуждено уголовное дело в отношении тренера, ученик которого едва не утонул", — рассказали собеседники агентства.

Там подчеркнули, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса Беларуси (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Следствие продолжает работу по делу, назначен ряд экспертиз, тренер находится под обязательством о явке.

 
Теги: Минск
 
 
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В рамках расследования назначены экспертизы, тренер отпущен под обязательство о явке.

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