Уголовное дело возбуждено по факту инцидента в бассейне Светлогорска

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Тренер стал фигурантом уголовного дела по факту происшествия в бассейне Светлогорска, в котором едва не утонул школьник, сообщили Sputnik в понедельник в следственных органах.



© Pixabay Мальчик чуть не утонул в бассейне в Светлогорске

Ученик одной из школ города утром 27 мая, плавая в бассейне с дыхательной маской, внезапно начал тонуть. Ему вовремя пришли на помощь, отвезли в больницу, где ему оказали необходимую в таких случаях неотложную помощь.

"Возбуждено уголовное дело в отношении тренера, ученик которого едва не утонул", — рассказали собеседники агентства.

Там подчеркнули, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса Беларуси (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Следствие продолжает работу по делу, назначен ряд экспертиз, тренер находится под обязательством о явке.